Polícia investiga homem que limpou neve de carro com bebê

Estado de saúde do bebê foi verificado e ele passa bem | (Reprodução)

A polícia já identificou o homem, mas ainda não sabe se o homem é o pai do bebê

Viralizar na internet, para muitas pessoas, é a realização de um objetivo de vida. No entanto, os meios para chegar a esse fim nem sempre são legais.

Um homem em Port Arthur, no Texas, Estados Unidos, está sendo investigado pela polícia após um vídeo dele limpando o para-brisas de um carro com um bebê recém-nascido viralizou.

“A PAPD [polícia de Port Arthur] está no processo de resolver esse pequeno problema mental. Está sendo expressa a indignação após este homem de Port Arthur aparentemente usar sua criança de dois meses para limpar neve do para-brisa do carro. Sim, é um bebê vivo de verdade”, disse nota do jornalista norte-americano Kevin Steele.

“As autoridades estão ‘em cima disso. O PAPD já havia recebido uma denúncia de colocar uma criança em perigo contra ele em novembro, então fizeram outro relatório com esse novo incidente e irão enviá-los para o escritório do promotor e para o CPS [Serviço de Proteção Infantil]. Em desenvolvimento”, completou.

No vídeo, um homem está segurando um bebê do lado de fora, ao lado de um carro coberto por neve. Ele, então, começa a passar o bebê de forma rápida e aparentemente brusca pelos vidros do carro, simulando um limpador de para-brisas.

O homem, de 25 anos, não foi acusado formalmente. No vídeo, podem ser identificadas duas mulheres. A polícia suspeita que uma delas seja a mãe da criança.

O bebê foi verificado e está bem. Não se sabe se o suspeito, que pode ter prisão decretada, é o pai da criança.

Fonte: Rafael Miyake – iG/Último Segundo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2025/17:28:50

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

