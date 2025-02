Quem é Grazi Mourão, influencer que beijou o mendigo do DF

Grazi Mourão de 22 anos vem ganhando cada vez mais seguidores nas redes sociais | Reprodução: Instagram

A loira de 22 anos vem se destacando e sendo criticada na web por conta de algumas polêmicas.

Na segunda-feira (04) viralizou na web um vídeo onde aparece Givaldo Alves o “mendigo conquistador” de 48 anos aos beijos com uma bela loira em uma balada do Rio de Janeiro. Afinal, quem é a loira que estava aos beijos com Givaldo?

Quem é Grazi Mourão

Influencer de 22 anos, a loira vem se destacando na web por conta de algumas polêmicas. No Instagram, Grazi já ultrapassa a marca de 1,4 milhões de seguidores. A loira ainda fatura alto com fotos e vídeos picantes na plataforma de entretenimento adulto Onlyfans. Além de tudo, a influencer chegou a ser flagrada fazendo sexo com o ator Thomaz Costa dentro de um carro.

“Nós já estávamos um pouco bêbados e combinamos de ir pro carro. Passamos em frente ao meu prédio e poderíamos ter subido, mas a gente queria aventura. A polícia chegou e começou a bater na porta, e ficamos desesperador procurando nossas roupas”, descreveu a influencer ao portal Metrópoles.

Repercutiu negativamente

Após ser criticada por ter beijado o morador de rua, Grazi acabou dando detalhes sobre o que aconteceu entre ela e Givaldo. Depois da festa, ela gravou uma sequência de Stories no Instagram afirmando que teve “amnésia alcóolica”.

“Eu estou muito acostumada com bebida, mas esse rolê eu não lembro de nada. Tenho 22 anos, vou a festa desde os 13 e sempre sei o que fiz. Dessa vez, não lembro de nada”, afirmou, sugerindo a possibilidade de alguém ter colocado algo em sua bebida.

