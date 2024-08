Polícia investiga morte de biomédica vítima de feminicídio no Pará

Biomédica Karina Santos Pinto, vítima de feminicídio no Pará — Foto: Reprodução/Rede Sociais

Karina Santos Pinto, de 25 anos, morreu no final de semana, supostamente vítima de um tiro.

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (24) que está investigando a morte de uma biomédica que foi vítima de feminicídio, em Belém, no Pará.

Segundo as investigações, Karina Santos Pinto, de 25 anos, morreu no final de semana, supostamente vítima de um tiro.

Questionada a Polícia Civil apenas informou que “perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações, que ocorrem sob sigilo”, sem responder se algum suspeito foi preso.

Nas redes sociais, o Conselho Regional de Biomedicina emitiu uma nota de pesar sobre o caso. Leia abaixo:

“Aos familiares e amigos, nossa solidariedade neste triste momento de dor e saudade”, detalhou o texto.

A pessoa que estava com Karina, no momento em que ela foi ferida, é agente de segurança pública e, então, ex-namorado da biomédica. Nenhuma autoridade confirma se ele é considerado suspeito pela morte.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que apura o caso por meio da Corregedoria Institucional.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2024/16:21:06

