Polícia Militar apreende 12 tabletes de maconha em embarcação durante abordagem em Óbidos | PA

Tabletes de maconha skunk apreendidos em embarcação da linha Manaus-Santarém — Foto: Elton Pereira / TV Tapajós

Embarcação faz a linha Manaus-Santarém. Droga despachada em Manaus foi encontrada em uma bolsa.

Operação conjunta envolvendo equipes do GFlu (Grupamento Fluvial), 35º BPM, 3º BPM, 28ª CIPM e CIME, resultou na apreensão de mais de 18kg de entorpecentes durante fiscalização de rotina em uma embarcação ferry boat que faz linha Manaus-Santarém. A apreensão foi realizada no município de Óbidos, oeste do Pará, por volta das 19h de terça-feira (3).

Durante a fiscalização, as autoridades localizaram em um camarote utilizado para armazenar encomendas, uma bagagem contendo 12 tabletes de substância entorpecente. A carga totalizou 18,195 kg de maconha do tipo skunk.

Imagens captadas pelas câmeras de segurança da embarcação mostraram que o material foi despachado por dois homens na cidade de Manaus (AM), antes da partida da embarcação. Até a última atualização desta reportagem esses suspeitos não tinham sido identificados.

A droga apreendida foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Óbidos. A PC já iniciou as investigações para identificar os responsáveis pela droga.

Outra apreensão

Na segunda-feira (2), uma equipe do GFlu em conjunto com guarnições da Polícia Militar abordou um empurrador. Durante a vistoria, no camarote ocupado pelo tripulante identificado como Givanildo Venâncio de Andrade, foram encontrados: 11 tabletes de substância aparentando ser pasta base de cocaína, totalizando 8,812 kg; além de 2,190 kg de substância com características de maconha tipo skunk. O material estava armazenado em uma mochila preta.

A operação mostra a integração entre os órgãos de segurança pública no combate ao tráfico de drogas na região, reforçando a vigilância em rotas fluviais, que frequentemente são utilizadas por criminosos para o transporte de entorpecentes entre os estados da Amazônia Legal.

As autoridades seguem investigando os casos e pedem que a população contribua com informações que possam levar à identificação dos responsáveis, garantindo o anonimato das denúncias.

