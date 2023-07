Preso por importunação sexual, homem abordava vítimas na rua oferecendo emprego em Santarém

Roberto Ferreira dos Santos foi preso no sábado (15) em flagrante delito — Foto: Redes Sociais

Roberto Ferreira dos Santos foi preso em flagrante no sábado (15). O homem já havia sido preso por outros crimes de natureza sexual, inclusive estupro.

Após um homem ser preso no sábado (15) por importunação sexual, outras pessoas procuram a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Santarém, no oeste paraense, para denunciar terem sido vítimas do mesmo homem.

De acordo com as denúncias, Roberto Ferreira dos Santos abordava mulheres na rua com a promessa de garantir um emprego. Dessa forma, ele conseguia ter acesso a contatos telefônicos das vítimas, para posteriormente encontra-las, ocasião em que cometia os crimes de natureza sexual.

Ele foi preso no sábado (15) em flagrante, depois de ter importunado sexualmente a jovem que foi fazer as unhas da esposa dele. Em entrevista à TV Tapajós, a delegada da Deam, que preside o inquérito, Andreza Sousa, falou sobre o caso.

“Ele é uma pessoa bastante articulada, fala muito bem, então ele acabou convencendo-a de ir à casa dele para fazer as unhas da esposa dele. A mulher dele, aparentemente sabendo da conduta dele, colaborou com ele. Essa moça foi até o quarto para receber o pagamento, momento esse que ele passou a proferir palavras ofensivas de natureza sexual, bastante lascivo, com o intuito de manter relações sexuais com ela”, contou a delegada Andreza.

A delegada explicou ainda que um dos passos fundamentais para a prisão do suspeito, foi o fato de a vítima ter tido a ideia de gravar toda a conversa, provavelmente por já estar suspeitando de algo errado.

“Felizmente ela foi esperta, gravou toda a conversa e fez a denúncia. Ele foi preso e autuado em flagrante delito em razão do crime de importunação sexual”, completou.

Outras vítimas

Após a prisão de Roberto e publicação do caso nas redes sociais, em portais de notícias e lives, outras pessoas procuraram a delegacia alegando serem vítimas do homem que agia da mesma forma, fazendo abordagens em via pública.

“Ele já foi preso aqui na delegacia da mulher anos atrás pelas mesmas práticas, crimes de natureza sexual, inclusive estupro. Ele passou um tempo preso e agora retornou às ruas e voltou a praticar a mesma conduta”

Prisão preventiva

O homem foi preso no sábado (15) em flagrante e na audiência de custódia a justiça decidiu por converter a prisão em preventiva. Desta forma, Roberto segue preso na Penitenciária de Santarém.

“O inquérito policial ainda não foi concluído, né. Ele está em fase de conclusão, tem 10 dias para sua conclusão, mas como surgiram outras vítimas, outros inquéritos foram instaurados para apurar outras condutas similares dele”, informou a delegada.

Fonte: g1 Santarém e TV Tapajós — Santarém, PA

