Polícia Militar e Órgãos parceiros realizam “Operação Tolerância Zero” em Novo Progresso e comunidades vizinhas

Entre os dias 18 e 19 de janeiro de 2025 , os órgãos de segurança do Novo Progresso e comunidades vizinhas promoveram a Operação Tolerância Zero em Novo Progresso, Alvorada da Amazônia , Vila Isol, Castelo dos Sonhos, Cachoeira da Serra, Serra do Cachimbo e Comunidade Pistinha. A ação envolve a participação da Polícia Militar , SEMMA , Ditranp e Conselho Tutelar , com o objetivo de combater a poluição sonora , garantir a ordem pública e reduzir os índices de criminalidade .

Principais Resultados

* Efetivo total: 43 agentes

* Veículos fiscalizados: 39 carros e 52 motos

* Pessoas abordadas: 225

* Motos apreendidas: 12

* Ambientes vistoriados: 16 bares e 10 locais diversos

Objetivos e Impactos

A operação realizou ações preventivas e repressivas , priorizando a segurança e o bem-estar da população. O policiamento ostensivo garantiu a tranquilidade em áreas de grande circulação e em locais com histórico de desordem, como bares e festas.

A Polícia Militar do Pará reafirma seu compromisso com a segurança da sociedade, destacando a importância do trabalho conjunto entre os órgãos estaduais e municipais.

Polícia Militar do Pará – Servir e Proteger

