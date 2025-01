Morre Léo Batista, jornalista esportivo da Globo, aos 92 anos

Foto: Reprodução | Ele dedicou mais de 76 anos de sua vida à comunicação, sendo uma das figuras mais respeitadas e queridas da televisão brasileira.

O jornalista esportivo João Baptista Bellinaso Neto, mais conhecido como Léo Batista, faleceu neste domingo (19), aos 92 anos, após uma batalha contra um câncer no pâncreas, diagnosticado após um quadro de desidratação e dor abdominal. Léo estava internado desde o dia 6 de janeiro, quando iniciou o tratamento para a doença. Nascido em Cordeirópolis, interior de São Paulo, ele dedicou mais de 76 anos de sua vida à comunicação, sendo uma das figuras mais respeitadas e queridas da televisão brasileira.

Com uma carreira que começou nos anos 1940, Léo Batista rapidamente se tornou uma referência no rádio antes de se consolidar na TV Globo, onde passou 53 anos. Sua paixão por esportes, especialmente pelo futebol, o levou a se tornar um dos maiores nomes da cobertura esportiva da emissora carioca. Além de ser especialista em esportes, Léo foi uma figura multifacetada, participando de diversos programas, como o “Jornal Nacional”, “Globo Esporte”, “Esporte Espetacular” e “Globo Rural”. Sua presença na TV brasileira fez dele um verdadeiro ícone da comunicação.

Em 1970, Léo Batista começou a fazer parte da equipe esportiva da Globo como freelancer, sendo escalado para cobrir a Copa do Mundo no México. Sua atuação foi tão marcante que logo após o campeonato, ele foi convidado a substituir Cid Moreira no “Jornal Nacional”, o que consolidou sua carreira na emissora. Ao longo dos anos, Léo Batista também fez história ao ser o primeiro apresentador do “Jornal Hoje” e do “Esporte Espetacular”, além de ter sido o responsável por grandes momentos da televisão, como a transmissão pioneira de surfe e Fórmula 1.

Léo Batista também foi um dos principais responsáveis por inovações no modo como o público consumia futebol na TV. Foi ele quem introduziu o quadro de gols no “Fantástico”, aos domingos, mudando para sempre a forma como os torcedores acompanhavam os destaques do esporte. Torcedor fanático do Botafogo, ele deixa um legado imensurável para a comunicação e o jornalismo esportivo, sendo lembrado com carinho por sua dedicação, talento e carisma ao longo de mais de sete décadas de trabalho.

