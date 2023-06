Polícia Militar prende autores de execução a tiros de um homem em frente a uma igreja evangélica no Pará;Vídeos

A vítima, identificada como Maurício Silva, foi morta a tiros em frente a uma igreja evangélica, em Santa Maria do Pará (Divulgação/ Conexão Notícias)

Um homem identificado como Maurício Silva foi morto a tiros, no município de Santa Maria do Pará, no nordeste do Estado. O crime ocorreu, em frente a uma igreja evangélica, no centro da cidade, na tarde de terça-feira (13).

A vítima estava em uma motocicleta na companhia de outra pessoa quando percebeu que estava sendo seguido. Ao descer do veículo, ele foi baleado. De acordo com relato de testemunhas ao Conexão Notícias, o atirador ainda teria se aproximado de Maurício e percebido que a vítima ainda estava respirando. Nesse momento, o assassino teria feito mais disparos de arma de fogo. A vítima morreu no local.

Prisão

*FATO:* Nesta tarde, por volta das 17h40, uma guarnição da polícia militar do 5ºBPM (VTR 0522) trafegava pelo centro da cidade de Santa Maria do Pará, ocasião em que se depararam com um indivíduo executando outro mediante disparos de arma de fogo em frente a uma igreja.

Após concluir a ação, o indivíduo que estava com as armas subiu na garupa de uma motocicleta e tentou empreender fuga efetuando disparos contra a guarnição. Houve troca de tiros com os suspeitos, os quais, logo em seguida, perderam o controle da motocicleta e tentaram empreender fuga correndo. A guarnição policial, no entanto, conseguiu capturar os dois suspeitos, sendo um deles identificado como IEUDES ADÃO DE SOUZA, cabo da Polícia Militar do Estado do Pará lotado em Santa Maria do Pará, em poder do qual estavam duas armas de fogo do tipo revólver, calibre .38, uma delas com todas as munições deflagradas e a outra com quatro munições deflagradas.

O outro suspeito foi identificado como HENRIQUE DA SILVA LEMOS, 23 anos, morador de Santa Maria do Pará. Já a vítima, que veio a óbito no local, foi identificada como ANTÔNIO MAURÍCIO CALIXTA DA SILVA, 28 anos de idade, residente de Santa Maria do Pará. Em sede de entrevista preliminar, o suspeito IEUDES ADÃO DE SOUZA, policial militar, alega que a vítima estaria ameaçando matar policiais da cidade. Perícias requisitas. Auto de prisão em flagante sendo lavrado pela prática, em concurso material, de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.

