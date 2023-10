Jovem de 15 anos internado por usar narguilé faz vídeo em alerta;narguilé não é coisa pra vida, diz André

O vídeo do adolescente, morador de Novo Progresso, foi hospitalizado em função do uso do narguilé, uma espécie de cachimbo à base d;água muito utilizado entre jovens e adultos hoje em dia, repercutiu nesta semana na internet e reacende o debate sobre as consequências do seu uso. Nas imagens, o jovem detalha o que sente e faz um alerta a outros jovens.

Leia mais>NOVO PROGRESSO-Rapaz de 15 anos sofre pneumonia e é transferido de UTI aérea, após uso de narguilé; prefeito grava vídeo em alerta para doença

O rapaz que aparece no vídeo, sentado em uma praça do Hospital Regional de Santarém (distante 700 km de Novo Progresso), é Andre Lucas Rabelo Pereira, de 15 anos. Nas imagens, ele aparece frágil e comenta a perca de um pulmão.

Clique na imagem e assista ao vídeo

“Comecei a me sentir mal e rapidamente piorei. Não conseguia fazer quase nenhum esforço. Foi quando fui ao hospital”, detalha. Andre foi internado no Hospital municipal de Novo Progresso entre a vida e a morte por causa de uma pneumonia química e bacteriana causada pelo uso de narguilé, um vício que acompanhou o rapaz por muitos anos. No início, ele ouvia sobre os perigos do narguilé, mas não dava importância. No dia 15 de setembro foi transferido de UTI aérea, após sintomas como febre, tontura e falta de ar.

