Policia Militar prende homem com espingarda e varias munições em Novo Progresso

Em seguida os policiais militares, sob o comando do Sargento Maduro, se deslocaram à residência do acusado, sendo possível localizar mais munições e uma arma de fogo, sendo os seguintes: 02 (duas) cartelas de munições, contendo 20 munições intactas, calibre .380; e 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda calibre .28.

Segundo informações os policiais haviam recebido uma denúncia que o nacional identificado como “Zé” estaria oferecendo (vendendo) armas de fogo. Diante desse fato, os policiais militares realizaram campana, e que após perceberem que o acusado estaria em atitude suspeita, foi realizado uma abordagem no mesmo já em via pública, o qual o nacional “Zé” estava portando 01 (uma) cartela com 09 (nove) munições intactas calibre .38.

