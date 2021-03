Sisu 2021: desempenho na seleção pode ser medido com simulador de notas

Ferramenta gratuita utiliza notas do Enem para apontar possíveis resultados

Um dos momentos de maior ansiedade para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, a divulgação dos resultados, está próximo de chegar, mais precisamente, no dia 29 de março. Entre a divulgação do resultado do Enem e o início das inscrições do Sisu é possível simular o desempenho no processo seletivo por meio da ferramenta gratuita Simulador de Notas de Corte Sisu.

Ao preencher informações, como nota do Enem e as instituições que deseja estudar, o simulador mostrará a probabilidade de conseguir ser aprovado ou não no curso e universidade de interesse. Por se tratar de uma simulação, não é possível ter uma confirmação, mas uma grande possibilidade de prever a aprovação no Sisu, pois as notas de corte não variam consideravelmente de um ano para outro.

A nota de corte é a menor pontuação do Enem necessária para conseguir ser selecionado no curso de escolha. Essas notas são atualizadas diariamente pelo sistema do Sisu enquanto as inscrições estiverem abertas. É importante verificá-la, já que todos os dias novas inscrições são realizadas para o mesmo curso na mesma instituição e, por isso, a nota de corte pode variar a cada dia.

Cronograma Sisu 2021.1

Inscrições: de 6 a 9 de abril

Resultado da chamada única: 13 de abril

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril

