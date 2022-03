Polícia Militar prende homem com sete armas de fogo e 95 munições, no Pará

A Polícia Militar prendeu um homem e, com ele, apreendeu sete armas de fogo e 95 munições no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó (Foto:Divulgação/CPR XI)

A prisão ocorreu após a PM receber denúncias sobre ataques de piratas aos ribeirinhos em Ponta de Pedras

A Polícia Militar prendeu um homem com sete armas de fogo e 95 munições no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A prisão ocorreu após a PM receber denúncias sobre ataques de piratas aos ribeirinhos daquele município. A ação foi batizada de “Operação Impacto nos Rios”.

Operação para capturar Jheysirrel, autor do latrocínio, foi executada e cumprida com êxito nesta quarta-feira (10)

Polícia Civil prende autor de latrocínio em Ponta de Pedras

A PM, que divulgou a operação neste domingo (20), informou que recebeu a denúncia de que, na casa do suspeito, estaria armazenado o material ilícito que era fornecido para dar suporte e logística para a ação dos criminosos nos rios. E, após as diligências, o homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis. A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre a alegação do homem para ter sete armas com ele.

Jornal Folha do Progresso em 21/03/2022/10:34:56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...