Apostadores levam golpe de prêmio e caso vai parar na delegacia, em Itaituba

(Foto:Jordan Norato-Portal Giro) – O episódio envolvendo o Show de Prêmios Ita Feliz virou caso de polícia, quando duas ganhadoras não teriam recebido os valores de R$ 500 e R$ 2000

Ganharam, mas não levaram. Assim ficou o sentido para duas mulheres, Andreia Ikop Mundurucu e outra apenas identificada Silvana, ambas ganhadoras do bingo Show de Prêmios Ita Feliz, comercializado na cidade de Itaituba, no sudoeste paraense. O sorteio ocorreu na edição do dia 27 de fevereiro (edição 17) deste ano.(As informações são de Sérgio Chêne).

O valor total das premiações foi de R$ 5 mil. De acordo com a Polícia Civil, duas mulheres apostaram e tiveram os cartões premiados com valores de R$ 500 e R$ 2.000, mas acabaram não “vendo a cor” do dinheiro, o que gerou a confusão.

O caso foi parar na 19ª Seccional de Polícia Civil, onde as mulheres denunciaram a empresa promotora do bingo, que está situada na avenida São José, bairro Bela Vista. Segundo a denúncia, as cartelas custaram o valor de R$ 10. Os sorteios do Ita Feliz estariam ocorrendo regularmente, porém, as denunciantes disseram à polícias que a empresa não estava respondendo às redes sociais e teriam fechado as portas do escritório onde as cartelas de bingo estavam sendo vendidos.

“Eles falaram que não iriam pagar no feriado, então eu esperei passar o feriado, na outra terça-feira eles depositariam o dinheiro, já mudaram o escritório, bloquearam todo mundo. A moça que eu comprei da cartela, disse também que não sabia deles”, disse uma das denunciantes. O Liberal tentou contato com a empresa Show de Prêmios Ita Feliz, mas não obteve resposta.

Jornal Folha do Progresso em 21/03/2022/10:25:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...