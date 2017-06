Operação ‘Colosso’ combaterá criminalidade no Estado

Ação é um trabalho integrado das forças de segurança estaduais, municipais e da esfera federal.

Com objetivo de combater e prevenir a criminalidade, de amanhã (15) até domingo (18), as 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp) do Estado receberão a Operação “Colosso”. A ação é um trabalho integrado das forças de segurança estaduais, municipais e da esfera federal que visa ampliar as ações de prevenção e de combate à criminalidade.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), tem a missão de não apenas dar continuidade às ações da Operação “Polícia nas Ruas”, mas expandir, de forma conjunta, a atuação de vários órgãos na ofensiva contra homicídios, roubos e latrocínios. No seu sentido ampliado, a operação “Colosso” irá proporcionar, simultaneamente, a execução de mais de dez operações, dentre as quais “Barreira”, “Incursão”, “Saturação”, “Lei Seca” e “Hypnus”.

Nos três dias de operações, previstas para todas as regiões do Estado, estarão em ação agentes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) e Centro de Operações Integradas (Ciop), além de representantes da Guarda Municipal (Gbel), Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Conselho Tutelar, no caso de Belém. Fora da capital, haverá a soma dos respectivos Departamentos Municipais de Trânsito (Demutrans). A operação contará ainda com a participação de efetivos da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As operações serão realizadas com base em informações e dados da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), sob a coordenação da Secretaria Adjunta de Gestão Operacional (Sago). A atuação será efetivada com o emprego do efetivo e material dos órgãos do Sistema de Segurança.

