Polícia Militar prende homem que matou a companheira após desentendimento em Alter do Chão

Feminicídio aconteceu na noite de sexta-feira (28), na residência onde o casal vivia. Gauchinho foi preso próximo ao campo do bairro União.

Foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (28) o homem identificado como Jaime Galeazzi, conhecido como “Gauchinho”, pelo crime de feminicídio que teve como vítima a companheira dele, Roseli Fidelix. O crime havido acontecido horas antes, na residência do casal na vila de Alter do Chão, vila distante 37 km da zona urbana de Santarém, oeste do Pará. (A informação e do G1 Santarém)

A polícia fez um cerco na PA-457, rodovia Everaldo Martins, após ser acionada pelo presidente do Conselho de Segurança (Conseg) de Alter do Chão, Kleber Costa, que havia recebido informações de uma moradora que Jaime Galeazzi seguia pela estrada dirigindo uma caminhonete em direção à vila.

“A moradora tentou avisar a polícia, como não conseguiu entrou em contato com a gente, informando onde tinha passado pelo Jaime e mais ou menos a velocidade que ele trafegava. Nós conseguimos falar com a polícia que rapidamente fez o cerco e logrou êxito na prisão do Jaime”, contou Kleber Costa.

Após a prisão, Jaime Galeazzi foi conduzido pela Polícia Militar e apresentado no plantão do delegado Kleidson Castro, por feminicídio e por dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

De acordo com informações da polícia, o casal estava junto há 10 anos. Jaime e Roseli eram do Rio Grande do Sul e não tinham nenhum filho.

O crime

Roseli Fidelix foi encontrada desacordada por um vizinho que foi chamado pelo companheiro da vítima. Na casa do vizinho, Jaime Galeazzi pediu que alguém fosse até a casa dele ver a companheira porque ela tinha tentado atacá-lo com uma faca e ele tinha revidado dando soco na cabeça dela. Após o pedido ao vizinho, Jaime entrou em sua caminhonete e deixou o local.

O vizinho atendeu ao pedido de Jaime e quando entrou na casa, já se deparou com Roseli caída em um poça de sangue na cozinha. Ele se aproximou e percebeu que ela ainda respirava. Foi então que tentou chamar o Samu via 192, mas a chamada não foi atendida. Depois ligou para o 190 e somente na segunda chamada foi atendido. A polícia foi ao local, mas Roseli já estava sem vida, e havia uma faca próximo ao corpo da vítima.

Na delegacia, Jaime Galeazzi disse que não esfaqueou a mulher e que a briga teria sido motivada por ciúmes que Roseli teria do marido. E que ele a agrediu com socos na cabeça para se defender porque ela teria tetado feri-lo à faca durante uma briga do casal.

“A princípio não foi encontrada nenhuma lesão por faca. Havia lesões na cabeça, mas, somente a perícia vai poder apontar como essas lesões foram produzidas, qual a real causa da morte, se havia lesões no corpo, provocadas ou não por faca. O suspeito alega que a vítima iria atacá-lo com faca, e ele teria se defendido com socos na cabeça da vítima. Mas é a perícia que vai apontar o que determinou a morte da vítima, assim como, se a faca que estava o lado do corpo foi usada no crime ou se foi plantada ali”, disse o delegado Kleidson Castro.

