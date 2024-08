Helder Barbalho e vice Governadora inauguram obras em Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra; VÍDEO

(Foto: Roni Moreira / Ag.Pará) -Governo do Estado do Pará entrega pavimentação asfáltica no Distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira.

Na tarde desta sexta-feira, 9 de agosto de 2024, o governador do Pará, Helder Barbalho e à vice-governadora, Hana Ghassan, entregaram mais uma importante obra de asfalto no Distrito de Castelo de Sonhos, sudoeste paraense. O investimento integra as ações de infraestrutura e mobilidade urbana do Governo do Estado.

Leia também:Novo Comando de Policiamento em Castelo de Sonhos garante mais segurança para o entorno da BR-163

Além da pavimentação asfáltica, o investimento estadual garante as vias com terraplanagem, drenagem pluvial superficial e profunda, construção de calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização

“Hoje estamos entregando 6 quilômetros de asfalto aqui no Distrito de Castelo de Sonhos, trazendo infraestrutura urbana para a população. É o Governo do Pará por todas as regiões. São 1.700 quilômetros de distância da capital, Belém, então estamos aqui, da mesma forma, com muito entusiasmo, trabalhando, porque onde tem um paraense, tem Governo por todo o Pará”, falou o chefe do Executivo estadual, Helder Barbalho.

Distritos de Altamira receberam um total de 10 km de pavimentação, que ajudam no desenvolvimento econômico e de mobilidade urbana na região

Os investimentos em pavimentação beneficiam moradores dos distritos de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra, distantes cerca de 1.100 quilômetros da sede do município, Altamira.

O projeto de pavimentação faz parte de um conjunto de iniciativas do Governo estadual para promover o desenvolvimento e a inclusão social em todas as regiões do Pará. O objetivo é garantir que todos os cidadãos, independentemente de onde vivam, tenham acesso à infraestrutura de qualidade e oportunidades de crescimento.

Além das melhorias na pavimentação, o Governo do Pará está investindo em outras áreas essenciais, como segurança, habitação e saúde.

VEJA VÍDEO:

Helder Barbalho e vice Governadora inauguram obras em Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra | PA

Leia https://t.co/FI1POiFgDW pic.twitter.com/aKHEASvU7V — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 10, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2024/06:35:10

