Policia Militar prende jovem de 20 anos com arma, ela possui passagem por tráfico nacional de droga e internacional

Mikaele já possui passagem por tráfico nacional de droga no Pará e internacional em São Paulo.

Policia Militar prende jovem de 20 anos, por posse ilegal de arma de fogo em Novo Progresso,

(Foto:Divulgação Policia) – A arma foi encontrada dentro da residência na qual a jovem estava.

Mikaele Lopes, de 20 anos, foi presa, na noite desta quarta-feira (16), por volta das 23h, em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições em Novo Progresso.

Conforme Boletim da Policia Militar a prisão aconteceu em frente a uma residência onde Mikaele estava.

Leia Boletim da 7°CIPM/CPR-X

🚨

Que por volta das 23h, do dia 16, a guarnição de serviço foi atender uma denúncia fundada e confirmada pelo levantamento de um policial militar que a MIKAELE LOPES DA SILVA, 20 anos, estava com uma arma ilegal na sua residência e que a mesma já foi presa no Pará por tráfico de drogas nacional e em São Paulo por tráfico de drogas internacional.

Ao chegar na frente da casa da mesma, Mikaele adentrou de modo ligeiro, com a intenção de esconder algo, para a sua casa, com uma sacola na mão. Foi feito o acompanhamento e a mesma foi parada já no interior da sua casa, que estava com a porta aberta e foi encontrado um Revólver Cal. 32, marca Taurus, com 3 munições do mesmo calibre, n° 400716, de baixo da sua cama.

A infratora foi conduzida para a delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...