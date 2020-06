PRF apreende veículo de carga com placa de Novo Progresso no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA /PRF MT

Durante fiscalização ao transporte rodoviário de cargas, na BR-163, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 4 semirreboques, na terça-feira (09), em Sorriso/MT. Dois semirreboques estavam com documentos falsificados e os outros dois estavam adulterados. Na primeira ocorrência a equipe abordou a combinação de veículos composta pelo caminhão trator Volvo/FH 12 380 4x2T , de cor preta e placas de Novo Progresso/PA e dois semirreboques Noma, de cor branca e placas de Pimenta Bueno/RO. Ao solicitar a documentação, os PRFs perceberam que os CRLVs dos semirreboques apresentavam indícios de adulteração. Em consulta aos sistemas foi encontrado registro de roubo/furto dos formulários (papel utilizado no CRLV), em Poxoréu, na data de 21 de novembro de 2018. O motorista, de 43 anos, que inicialmente comunicou ser sócio/proprietário dos veículos, após a confirmação da falsidade dos documentos, disse ser apenas funcionário em serviço.Ocorrência encaminhada para Polícia Federal.

You May Also Like