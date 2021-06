PRF apreende veículo com ocorrência de roubo e uso de documento falso em Itaituba

(Foto:Reprodução) – No início da tarde desta quarta-feira, 16, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou fiscalização na BR-230, KM 1146, no município de Itaituba/PA, oeste do Pará.

Ao abordar um veículo Chevrolet S10 branca, de placa aparente OYY-1637, e que estava estacionado às margens da BR, a equipe identificou que o veículo era fraudado na modalidade “clone”, ou seja, os dados aparentes não condizem com o verdadeiro veículo. Foi constatado vestígios de ação de instrumento abrasivo e posterior remarcação nos elementos de identificação.

Ao ser questionado sobre o documento do veículo, o condutor apresentou um CRLV que também possuía indícios de adulteração.

Após verificação de outros elementos, em uma identificação mais avançada, foi possível identificar o verdadeiro veículo, que se trata de uma Chevrolet S10 branca de placa original OYY-9161, com registro de roubo no dia 11/07/2020, no município de Olinda/PE.

Ao questionar sobre a procedência do veículo, o condutor afirmou que o veículo havia sido adquirido de um indivíduo através de uma compra boca a boca e que não sabe o nome do vendedor. Disse ainda que pagou R$ 50.000,00 e desconhecia a sua ilicitude. Além disso, ele teria ido a um despachante, e lá recebeu a resposta de que “o carro estava sem problemas”. Ainda, estava aguardando pagar mais R$ 15.000,00 ao vendedor, porém não sabe mais onde encontrá-lo.

Desta feita, diante, em tese, dos crimes de Receptação (art. 180, CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), o condutor e o veículo recuperado foram encaminhados para Polícia Federal do município de Itaituba para os procedimentos cabíveis no código de processo penal.

Por:RG 15 / O Impacto

