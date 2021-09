Policia Militar reforça policiamento com Força Tática em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O comandante Capitão Alves, divulgou nas redes sociais o reforço ainda no início da semana, a medida vem ao encontro para intensificar as ações no policiamento preventivo e de repressão à criminalidade, assegurando à população uma maior sensação de segurança

A Polícia Militar lançou na manhã desta sexta-feira (22.11) a Operação Fim de Ano nos 15 Comandos Regionais da PM no Estado. Em Cuiabá, a solenidade foi realizada na Praça Alencastro no centro da cidade.

A equipe já chegou em Novo Progresso para dar apoio as ações no policiamento preventivo e de repressão à criminalidade.

You May Also Like