PM prende homem que fornecia armas para criminosos no bairro Bela vista em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Leia Ocorrência da PM – Que após informações de que um indivíduo estaria fornecendo armamentos para criminosos praticarem roubos na cidade, e depois de feitas algumas diligências sigilosas de levantamento, foi localizado o nacional Jairo d. S. d. J. (vulgo GORDINHO) em um bar (Bar do baixinho) na rua Santa Ana, bairro Bela vista, portando ilegalmente, na cintura, um revólver cal. 38, marca Taurus, com a numeração 791784 e quatro munições intactas. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido para a Delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

Na abordagem, com o homem, os militares encontraram um revólver de calibre 38, marca Taurus, com quatro munições intactas. Diante dos fatos, Gordinho e arma foram entregues para DEPOL, para procedimentos cabíveis.

PM prende homem com arma de fogo no bairro Bela vista em Novo Progresso-PA

You May Also Like