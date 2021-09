Polícia Militar recupera caminhonete e motosserra furtados em fazenda de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais Militares ao serem acionados pelo dona da fazenda que relatou o furto, sairam na captura e prenderam na rua do peixotinho o nacional “JONHTHAN D. M. ” que confessou o furto, bem como levou a guarnição até o local (matas às proximidades da cachoeira do bambu) , onde escondeu os materiais furtados. O mesmo também informou que estava oferecendo a camionete por R$ 10.000,00 ( dez mil reais ) e que a moto serra havia vendido para a traficante de vulgo “NEGUINHA”, que já se encontra presa, desde o dia 01, pelo crime de tráfico de drogas na Delegacia de Polícia de Novo Progresso, bem como a moto serra que foi encontrada na casa da traficante também no dia 01. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para o infrator, que foi conduzido para a Delegacia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

