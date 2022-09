Polícia ouve suspeito de matar homem à facada em encontro marcado por app de mensagem em Santarém

Jackson Pereira Coelho, de 35 anos, foi encontrado morto no bairro Vigia — Foto: Redes Sociais

Crime aconteceu na tarde do dia 21 de agosto, no bairro Vigia. Facada atingiu a perna da vítima.

O suspeito de matar um homem na tarde do dia 21 de agosto, no bairro Vigia em Santarém, oeste do Pará, se apresentou à polícia na última terça (30) acompanhado de advogado.

A vítima, identificada como Jackson Pereira Coelho, de 35 anos, recebeu uma facada em uma das pernas após travar luta corporal com o suspeito, ainda correu alguns metros em busca de socorro, mas caiu às margens da rua e morreu no local.

De acordo com informações da polícia, Jackson foi atraído até o local do crime pelo suspeito que estava se passando pela companheira em um aplicativo de mensagem. Quando Jackson chegou ao local esperando encontrar uma mulher com quem estava se relacionando, foi surpreendido por um homem.

O suspeito do crime foi apontado como companheiro da mulher com quem Jackson estava se relacionando. Ele fugiu do local após esfaquear a vítima.

O suspeito se apresentou na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil acompanhado de advogado, foi ouvido pela autoridade policial e em seguida foi liberado. (Com informações de Sílvia Vieira, g1 Santarém e região — PA)

