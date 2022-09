Flamengo goleia Vélez com três de Pedro e fica perto de final contra Palmeiras ou Athletico-PR

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nos minutos finais, o Flamengo diminuiu o ritmo e passou a administrar o resultado. O Vélez ainda tentou, sem qualquer organização, chegar ao ataque e viu os rubro-negros saírem de campo com a vaga praticamente garantida na decisão da Libertadores. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria)

No segundo tempo, o Vélez tentou diminuir o prejuízo, mas pouco incomodava o goleiro Santos. O Flamengo atuava com tranquilidade e trocava passes sem correr risco. Mesmo assim, os rubro-negros chegaram ao terceiro gol aos 15 minutos. Gabigol achou Pedro na área e o atacante tocou na saída de Hoyos.

Nos minutos finais, o Flamengo voltou a dominar o jogo. Os rubro-negros criaram grande chance com Filipe Luís, mas o lateral finalizou fraco. Só que aos 45, em linda jogada, Gabigol tocou para Éverton Ribeiro, que empurrou para a rede. Assim, os cariocas foram para o intervalo com grande vantagem em Buenos Aires.

Aos poucos, o Vélez melhorou a marcação e equilibrou o confronto. Tanto que aos 27 minutos, Janson fez boa jogada e chutou para boa defesa de Santos. No entanto, a resposta do Flamengo foi certeira, quatro minutos depois. Léo Pereira cruzou e Pedro mandou para a rede.

O Flamengo começou melhor a partida e criou a primeira boa chance aos oito minutos, com João Gomes. Só que o volante mandou por cima do travessão. Depois, Pedro roubou a bola de De los Santos e chutou para boa defesa de Hoyos.

A equipe de Dorival Júnior abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Pedro e Éverton Ribeiro. Na etapa final, Pedro marcou mais dois para dar números finais na Argentina.

