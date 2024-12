Polícia prende 10 palmeirenses que emboscaram torcedores do Cruzeiro

Foto: Reprodução | O ataque resultou na morte de José Victor dos Santos Miranda e deixou outros 17 cruzeirenses feridos.

Dez integrantes da torcida organizada Mancha Alviverde foram presos nesta terça-feira, 3, em São Paulo, durante uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. Os mandados estão relacionados à emboscada promovida por essa torcida contra a Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, ocorrida em 27 de outubro na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, São Paulo. O ataque resultou na morte de José Victor dos Santos Miranda e deixou outros 17 cruzeirenses feridos.

A operação cumpriu 13 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. Entre os presos estão nomes já conhecidos pela polícia, como Alekssander Ricardo Tancredi, detido em novembro, e outro suspeito capturado em 26 de novembro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação é parte de uma investigação ampla sobre o incidente.

O episódio trouxe repercussões para o futebol brasileiro, afetando o clássico entre Cruzeiro e Palmeiras marcado para esta quarta-feira, 4. Inicialmente, o governo mineiro defendeu torcida única no jogo, temendo novos conflitos. O Palmeiras se opôs, argumentando isonomia, uma vez que torcedores cruzeirenses estiveram presentes no Allianz Parque no primeiro turno. Como solução, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu realizar a partida com portões fechados, justificando a incapacidade de garantir segurança para duas torcidas no Mineirão.

A decisão foi criticada por ambas as equipes. O Cruzeiro afirmou que sua torcida e o clube foram penalizados injustamente, enquanto o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, revelou ter judicializado o caso para tentar liberar o acesso de cruzeirenses ao estádio.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/07:49:07

