VÍDEO: Avião de pequeno porte cai e explode em Ubatuba, SP; uma pessoa morreu

Foto: Reprodução/X | Acidente aconteceu próximo ao aeroporto da cidade.

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (9/1), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O acidente aconteceu próximo ao aeroporto da cidade. A Prefeitura de Ubatuba confirmou oito vítimas, sendo 5 que estavam na aeronave (3 adultos e duas crianças) e três que passavam pela pista de skate. O piloto morreu.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que o aeronave cruzou a pista do aeroporto, atravessou uma rua e quase atingiu veículos que passavam pelo local. Em seguida, explodiu na faixa de areia da Praia do Itaguá.

A aeronave partiu de Goiás, próximo à divisa com Minas Gerais, por volta das 9h, segundo o site FlightRadar24. O avião de matrícula PR-GFS é um Cessna Aircraft 525 fabricado em 2008. A aeronave estava com a documentação regular e tem oito assentos, sendo um do piloto e sete passageiros, segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

ATUALIZAÇÃO – Pelo menos que cinco pessoas que estavam no avião de pequeno porte que caiu em Ubatuba, no Litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (9), foram socorridas com vida. Segundo a Defesa Civil do Estado, até às 11h foram identificadas quatro vítimas, sendo dois adultos e duas crianças, que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros retirou o piloto das ferragens do avião e realiza o atendimento no local. Uma pessoa que estava na praça também foi socorrida. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o avião saindo do aeródromo, ultrapassando a pista que margeia a Praia do Cruzeiro e chegando à faixa de areia em chamas nesta manhã.

MILAGRE – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o salvamento de uma criança que estava no avião de pequeno porte que caiu em Ubatuba, no Litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (9). Nas imagens, é possível ver a vítima sendo carregada no colo por um dos socorristas que atuam no local. Além dela, outras quatro pessoas teriam sobrevivido, segundo o Corpo de Bombeiros.

Há pouco a rede VOA, concessionária que administra o aeroporto de Ubatuba (SP), divulgou nota sobre o acidente com avião Cessna Citation 525 CJ1, informando que o jatinho saiu de Goiás. A concessionária cita chuva e pista molhada: A aeronave saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), com cinco pessoas e tentou pousar em Ubatuba. As condições meteorológicas eram degradadas, com chuva e pista molhada”, disse.

Fonte: O Tempo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/11:06:26

