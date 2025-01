Menina de 7 anos morre afogada em piscina durante confraternização no MT

Foto: Ilustrativa | A situação aconteceu na noite de sábado (18).

Uma menina de 7 anos, identidade não divulgada, morreu na noite de sábado (18), após se afogar em uma piscina dentro de uma casa no bairro Santa Cruz, na cidade de Rondonópolis (212 km de Cuiabá). O afogamento aconteceu durante uma confraternização.

Era por volta das 20h, quando equipes do Serviço de Atendimento Médico Móvel de Urgência foram acionadas.

No local, os médicos encontraram a criança já desacordada e deram início ao processo de reanimação. Uma outra equipe do Samu também chegou e após alguns minutos, resolveram encaminhar a menina ao Hospital Regional.

Entretanto, apesar de todos os esforços, a criança não resistiu.

De acordo com socorristas, os familiares não souberam informar o que de fato aconteceu, se a menina estava sozinha quando caiu na piscina ou se tinha mais pessoas.

A informação é que acontecia uma confraternização na casa quando tudo aconteceu. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2025/19:50:39

