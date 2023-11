Polícia prende 22 pessoas por invasão de área rural, em Matupá

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na prisão de 22 pessoas, ontem, por invasão a uma área rural em Matupá (209 km de Sinop) onde a Polícia Militar constatou que havia barracas montadas e outras ainda sendo instaladas, além de vários materiais de construção espalhados pela área.

O flagrante foi feito após policiais militares da 2ª Companhia Independente terem sido informados sobre a invasão na comunidade Flor da Serra e acionarem o judiciário, prefeitura, Polícia Civil e o Conselho Tutelar porque havia várias famílias e crianças no local.

A área mede aproximadamente 85 hectares. Durante a abordagem, segundo a PM, nenhuma pessoa se identificou como líder do grupo ou apontou uma possível liderança. Os invasores ainda disseram que receberam fornecimento de energia de uma propriedade rural localizada na frente da área invadida e que o proprietário não foi localizado.

Os suspeitos não apresentaram resistência e foram levados de ônibus à delegacia. Na ação, foram apreendidos quatro motocicletas e aparelhos celulares.

Fonte:Redação Só Notícias (foto: assessoria) e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2023/09:38:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...