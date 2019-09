Duas adolescentes morrem e uma fica ferida após serem atropeladas por caminhão bitrem em Marabá

Sabrina e Kauany morreram atropeladas por cainhão na Estrada do Rio Preto, em Marabá — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Acidente aconteceu no domingo (1º) na Estrada do Rio Preto. Vítimas, com idades entre 16 e 17 anos , estavam de moto e morreram no local.

Duas adolescentes, identificadas como Sabrina Silva e Kauany Mello, morreram e uma terceira ficou ferida após as três amigas serem atropeladas por um caminhão bitrem na Estrada do Rio Preto, zona rural de Marabá, sudeste do Pará. O acidente aconteceu no domingo (1º) e gerou a revolta de moradores, que queimaram o veículo e fecharam o acesso à estrada.

Segundo testemunhas, as jovens, com idade entre 16 e 17 anos, estavam em uma moto a caminho de uma quadra de esportes. O caminhão fazia o transporte de manganês para Marabá quando atropelou as meninas.

Duas delas morreram no local. A outra adolescente sofreu fraturas na perna e foi socorrida no Hospital Municipal de Marabá, onde segue internada nesta segunda-feira (2). O quadro de saúde dela é considerado estável.

Moradores fecharam a estrada para exigir a pavimentação da mesma. — Foto: Reprodução/ TV Liberal

Ainda no domingo (2), a população ateou fogo no veículo e bloqueou a Estrada do Rio Preto, que é o principal acesso a várias comunidades da zona rural e por onde é feito o escoamento de toda produção agrícola e mineral da região.

A via tem mais de 200 quilômetros e não é pavimentada. Vários acidentes já foram registrados no local.

Em nota, a Prefeitura de Marabá lamentou o ocorrido e informou que está prestando toda assistência à família das vítimas. A estrada foi bloqueada novamente nesta segunda-feira por moradores que pedem a pavimentação e sinalização da via.

A polícia abriu um inquérito para apurar o caso.

Por G1 PA — Belém

