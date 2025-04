Polícia prende 55 integrantes de facção que aliciava indígenas e quilombolas noTomé-Açu

(Foto: Reprodução) – Grupo criminoso utilizava comunidades tradicionais para invadir plantações de dendê e roubar equipamentos; operação apreendeu armas, munições e rádios comunicadores.

A Polícia Militar do Pará prendeu 55 membros de uma organização criminosa que aliciava indígenas e quilombolas para atividades ilícitas no distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, nordeste do estado. A operação ocorreu na tarde desta quarta-feira, 23 de abril de 2025, após denúncias de empresários locais sobre ataques a plantações de dendê e destruição de veículos por parte dos suspeitos.

Segundo as investigações, a facção criminosa coagia comunidades tradicionais a invadir propriedades rurais, especialmente áreas de cultivo de dendê, para roubar máquinas e veículos. Empresários relataram que, ao se recusarem a pagar a chamada “taxa do crime”, suas propriedades eram alvo de represálias ordenadas pelos criminosos.

A operação mobilizou 42 policiais militares, sob o comando do Tenente Israel. Durante a ação, foram apreendidos radiocomunicadores, armas de fogo, munições, dezenas de celulares, coletes e equipamentos de proteção. Todo o material foi encaminhado para a Base Candiru, onde a equipe da Polícia Civil realizou os procedimentos legais.

A Polícia Civil foi acionada e está conduzindo as investigações para identificar todos os envolvidos e esclarecer a origem dos entorpecentes apreendidos.

Este caso destaca a complexidade dos conflitos agrários na região, onde comunidades indígenas e quilombolas enfrentam pressões de grupos criminosos e disputas territoriais com empresas do agronegócio. Organizações como o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e o Ministério Público Federal têm acompanhado de perto essas situações, buscando garantir a segurança e os direitos das populações tradicionais.

A operação em Tomé-Açu representa um esforço das autoridades para combater o crime organizado e proteger as comunidades vulneráveis da região.

