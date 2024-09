Boto Tucuxi é o campeão do Sairé de Alter do Chão de 2024

Foto: Reprodução | Em apuração acirrada na tarde desta segunda-feira, 23, no Sairódromo, o Boto Tucuxi se consagrou campeão do Festival do Sairé 2024, com 475,5 pontos, enquanto que o Cor de Rosa somou 473,5 pontos.

Em apuração acirrada na tarde desta segunda-feira, 23, no Sairódromo, o Boto Tucuxi se consagrou campeão do Festival do Sairé 2024, com 475,5 pontos, enquanto que o Cor de Rosa somou 473,5 pontos.

Em disputa na noite de sábado, 21, no Lago dos Botos, em Alter do Chão, distante 37 quilômetros de Santarém, Oeste do Pará, os botos Cor de Rosa e Tucuxi levaram o público ao delírio.

Com o tema intitulado “Rikué e Tradição”, o Boto Cor de Rosa foi o primeiro a entrar na arena, por volta de 21h30. Durante a apresentação, o Cor de Rosa chamou atenção sobre as queimadas na Floresta Amazônica.

Por volta de 23h30, o Boto Tucuxi iniciou seu aquecimento. A agremiação conquistou o tricampeonato, neste ano. Com esta vitória, o Boto Tucuxi já tem 13 títulos e é o maior vencedor do festival com duas vitórias a mais que o Boto Cor de Rosa.

Este ano, o Boto Tucuxi trouxe o tema “Sou Pirajaguara, a morada sagrada e eterna da ancestralidade Borari”.

Cada boto contou com 30 minutos de aquecimento e duas horas de apresentação. Segundo a coordenação, 15 itens somaram pontos, para que na tarde de hoje, fosse escolhido o boto campeão.

