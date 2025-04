Três suspeitos são presos por assassinato de líder agrícola em Anapu (PA)

Foto Reprodução| A Polícia Civil do Pará prendeu três suspeitos de envolvimento no assassinato do líder agrícola Ronilson de Jesus Santos, morto na última sexta-feira (18) em Anapu, no sudoeste do estado.

As prisões foram realizadas por equipes da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA) de Altamira e da Superintendência Regional do Xingu, que também seguem em busca de um quarto suspeito.A confirmação das prisões foi divulgada em nota oficial: “A Polícia Civil informa que as equipes da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA) de Altamira e da Superintendência Regional do Xingu prenderam três suspeitos e fazem buscas por mais uma pessoa. O caso é investigado sob sigilo”.

Ronilson, que presidia a associação responsável pelo manejo do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Virola-Jatobá, foi encontrado morto no quintal de sua residência. Ele era uma das principais lideranças da Comunidade Vale do Pacuru e denunciava, de forma recorrente, invasões armadas por fazendeiros e pistoleiros na área.

Quatro dias antes de ser assassinado, Ronilson gravou um vídeo alertando sobre as ameaças crescentes na região.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) enviou forças-tarefa da Polícia Civil a Anapu para reforçar a segurança e acelerar as investigações. A Segup informou ainda que Ronilson não fazia parte do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) e que não havia pedido de inclusão no sistema.

Fonte:O liberal

