Polícia prende acusado de abuso sexual a jovem com autismo, em Cametá

Acusado de abuso sexual foi preso em Cametá – (Foto: PC Divlugação).

Policiais civis cumpriram mandado de prisão preventiva do coordenador do centro educacional onde o crime ocorreu

Já está preso em Cametá, município da região Tocantins no Pará, Joelson Estumano Gonçalves, acusado de ter praticado abuso sexual contra um adolescente de 15 anos de idade, com autismo, no Centro de Atendimento Educacional Especializado Estímulos, mediante denúncia no começo da semana,. Joelson atuava como coordenador desse centro.

A Polícia Civil informou que, por meio de uma equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) em parceria com a Delegacia de Polícia de Cametá e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba, prendeu um homem na quinta-feira (28) “em detrimento de um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável”.

Como informou a Polícia Civil, “o homem foi localizado e preso, responsabilizado pelo crime de estupro de vulnerável contra um adolescente de 15 anos, portador de Transtorno do Espectro Autista”. “O mandado em aberto foi cumprido em menos de 12 horas após a expedição. O preso se encontra à disposição do poder na unidade policial”, completou a PC.

A Deaca de Cametá vinha apurando o caso e havia solicitado perícias para auxiliar nas investigações, como chegou a informar a PC ainda na quinta-feira (28).

Ainda na quinta, o Ministério Público informou que “foi registrada uma ocorrência na Delegacia de Cametá, há um inquérito policial aberto na delegacia de polícia, todavia o caso corre em segredo de justiça e as medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas”.

Prefeitura

Já a Prefeitura de Cametá expediu um comunicado aos pais dos alunos da unidade educacional. “Informamos aos pais de alunos matriculados no CAEEC de Cametá – “Projeto Estímulos”, que o centro está sob a coordenação da comissão especial interina na coordenação da professora Maria de Nazaré de Moraes Carvalho, e que nossa atividade está em normal funcionamento”.

“Sobre a denúncia ocorrida nesta semana, a Prefeitura de Cametá informa que, tão logo obteve conhecimento dos fatos, tomou todas as providências necessárias junto a Polícia Civil, no sentido de apurar a informação e afastou, imediatamente, o servidor de suas funções. A Prefeitura reafirma ainda, que não compactua com tal situação, tampouco, deixará a sociedade cametaense sem uma resposta. Reafirmamos nosso compromisso com os cametaenses e lamentamos o ocorrido”, externou a gestão municipal.

Mobilização

A família do jovem com autismo de 15 anos de idade fez a denúncia formal sobre o caso na última segunda-feira (25). A família alegou que o abuso se deu dentro das dependências da instituição.

As primeiras informações sobre a ocorrência são de de que, ao retornar para casa após o fato, o adolescente relatou tudo aos pais. De imediato, os pais da vítima acionaram a Polícia Civil. Foi pedida a prisão preventiva de Joelson, e houve manifestações de entidades de defesa dos direitos das pessoas com autismo reivindicando a detenção do acusado.

