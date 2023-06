Polícia prende bibliotecário por estuprar oito estudantes em escola de Mato Grosso

O caso aconteceu na cidade de Sorriso, em Mato Grosso (Foto:REprodução)

Aluna contou que professor passou as mãos no corpo dela em público, na fila do lanche; investigadores acreditam que possa haver mais vítimas

Policiais civis prenderam, nesta segunda-feira, um professor investigado pelo crime de vulnerável contra alunos de uma escola do município de Sorriso, em Mato Grosso. O homem, de 42 anos, foi detido no momento em que fazia a rescisão do trabalho na prefeitura da cidade.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, uma investigação foi instaurada no início do mês para apurar relatos de abusos na escola municipal em que o acusado atuava como bibliotecário. Os agentes foram acionados em 2 de junho, pelo Conselho Tutelar, depois que a mãe de uma estudante procurou direção da instituição escolar e denunciou o professor. A mãe disse que o homem havia passado a mão pelo corpo da criança, de 9 anos.

Os boletins de ocorrência registrados na delegacia de Sorriso apontam que as vítimas têm entre 9 e 12 anos. Todas foram ouvidas pela polícia com a ajuda de uma psicóloga especializada. Durante as oitivas, as alunas relataram que se sentiam constrangidas em ter aulas com o professor “porque eles as tocava fisicamente de maneira desrespeitosa”.

Além disso, o homem teria ameaçado as crianças para que elas não falassem dos abusos. Uma das vítimas relatou que o professor passou as mãos no corpo dela em público, na fila do lanche, como já teria feito com outros jovens da escola.

— O investigado vinha cometendo os crimes de maneira reiterada, com a certeza da impunidade e confiante de que o silenciamento e descrédito das vítimas, por serem crianças, o acobertará. Há fortes indícios de que existem outras vítimas do agressor, que ainda precisam ser identificadas e ouvidas — destacou a delegada Jéssica Cristina Assis.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem, que foi deferida pela Justiça de MT.

Fonte: O Globo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/09:46:46

