Vice-almirante Edgar Siqueira assumirá o comando da Marinha no Pará, Amapá, Maranhão e Piauí

Cerimônia de apresentação do novo comandante ocorre na próxima segunda-feira (6) (Foto:Divulgação / Ascom Marinha)

O militar é natural do Rio de Janeiro e tem quase 38 anos de serviços prestados à instituição

Na próxima segunda-feira (6), o vice-almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa, de 55 anos, assumirá o Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN), da Marinha do Brasil.

A cerimônia será realizada no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), localizado no bairro da Pratinha, em Belém. O comandante de Operações Navais, almirante de Esquadra Alípio Jorge Rodrigues da Silva, estará em Belém para conduzir a cerimônia militar, que terá participação de autoridades militares e civis.

Natural do estado do Rio de Janeiro e com quase 38 anos de serviços dedicados à Marinha do Brasil, o vice-almirante Edgar conduzirá as ações da Marinha nos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. Ele já dirigiu e comandou diversas Organizações Militares da Marinha em todo o Brasil, passando, inclusive, pela Missão de Paz no Líbano (UNIFIL), onde atuou como Chefe do Estado-Maior da Força-Tarefa Marítima.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...