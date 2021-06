Governador antecipa vacinação de adultos a partir de 18 anos para agosto

(Foto:Reprodução) – Anúncio nas redes sociais conta com novas remessas de vacinas recebidas nesta quinta e a previsão de mais doses nesta sexta

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou que toda a população adulta do Pará, a partir de 18 anos, estará vacinada contra covid-19 ao menos com a primeira dose ainda em agosto. A antiga meta era até o final de setembro. O anúncio ocorreu na manhã desta sexta-feira (25), após mais uma remessa de vacinas se dirigir ao estado.

“Com o recebimento das novas doses desta quinta e sexta-feira, estaremos avançando com mais 215.300 doses. Isto nos permite chegar em todo o estado, em todos os 144 municípios, com idade de 40 anos para mais. Importante registrar que várias cidades já desceram a idade. Devemos ofertar a vacina e garantir agilidade no plano de vacinação”, diisse o governador.

Helder seguiu explicando a nova metya: “Quero destacar e festejar que com esta remessa chegando, estamos antecipando em um mês o calendário. Todo público adulto, com 18 anos para mais, poderá ser vacinado ainda no mês de agosto. Fundamentral para que possaos salvar vidas e garantir um novo tempo de muita esperança”, declarou.

Por fim, o governador ressaltou a necessidade de continuar usando máscara e se protegendo contra a covid-19. “Se vacine! Olhe o calendário e lembre: quem precisa da segunda dose: é necessário para garantir a eficácia do tratamento”, concluiu.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...