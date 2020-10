Polícia prende homem suspeito de estuprar e espancar mulher em Uruará

Homem foi preso nesta terça-feira (6). (Foto: Reprodução)

Crime ocorreu no mês de agosto deste ano; Vítima foi agredida e estuprada por cerca de 4 horas.

A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta terça-feira (06), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 31 anos, suspeito de crime de estupro. A prisão ocorreu por volta das 15h na zona rural do município de Uruará.

O homem é suspeito de ter cometido um estupro no mês de agosto deste ano. Na ocasião, ele teria espancado e estuprada uma mulher, não identificado.

De acordo com os autos do processo, o ato de violência sexual durou cerca de 4 horas e gerou lesões corporais na vítima. Após o crime ser denunciado, a polícia instaurou inquérito e a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor sendo o pedido acatado pela justiça, que decretou a prisão preventiva do mesmo.

Após quase 2 meses na busca pelo suspeito, a polícia conseguiu efetuar a prisão. O homem foi localizado no travessão km 160 norte, a 35 km da sede do município, quando ele estava saindo de uma propriedade rural.

O suspeito já responde em liberdade por outro crime de estupro, ocorrido em abril de 2019, quando estuprou uma jovem no travessão km 219, também zona rural de Uruará. Na época chegou a ser preso e encaminhado para o presídio em Altamira, mas conseguiu a liberdade pouco tempo depois.

O acusado agora se encontra na Delegacia de Polícia Civil de Altamira a disposição da justiça.

