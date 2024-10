Polícia prende homem suspeito de incendiar caminhão de empresa no Pará

Foto: Reprodução | O suspeito alegou que foi coagido por uma facção criminosa a participar do incêndio.

Um homem identificado como “Loirinho” foi preso nesta segunda-feira (30/09), em Belém, suspeito de envolvimento no incêndio de um caminhão da empresa Jurunense Home Center. O crime ocorreu no último sábado (28/09), na rodovia do Tapanã, enquanto o motorista e o entregador da empresa realizavam uma entrega. De acordo com a polícia, o incêndio foi provocado por dois homens em uma motocicleta e teria sido motivado pela recusa da empresa em pagar uma “taxa do crime”, exigida por uma facção criminosa.

A prisão foi confirmada pelo governador Helder Barbalho, que se pronunciou sobre o caso por meio de suas redes sociais. “Um dos suspeitos de incendiar um caminhão no bairro do Tapanã, em Belém, no último sábado, acaba de ser preso pela Polícia Militar do Pará, em uma ação conjunta das Forças de Segurança. Durante a abordagem, o serviço de inteligência ainda descobriu que o homem usava um celular com registro de furto. Agora, ele está preso e à disposição da Justiça”, afirmou o governador.

Segundo a Polícia Militar, a prisão de “Loirinho” ocorreu após um cerco realizado nas proximidades da residência do suspeito, com base em informações obtidas pelo serviço de inteligência. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pelo pai do suspeito, que chamou seu filho na presença dos agentes.

Durante a abordagem, “Loirinho” confessou o crime, alegando que foi coagido por uma facção criminosa a participar do incêndio. Após a confissão, o suspeito foi conduzido à Seccional de Icoaraci, onde os procedimentos legais foram realizados. O caso segue sob investigação, e o suspeito está à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/2024/13:38:07

