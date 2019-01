Polícia prende idoso flagrado em vídeo de pedofilia no Maranhão

Raimundo Mendes Mouzinho, de 82 anos, foi preso após ser flagrado em um vídeo abusando de uma criança de 10 anos — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Idoso foi identificado como Raimundo Mendes Mouzinho, de 82 anos, que foi preso após ser flagrado em um vídeo abusando de uma criança de 10 anos.

A Polícia Civil do Maranhão prendeu nesta quarta-feira (16) Raimundo Mendes Mouzinho, de 82 anos de idade, que aparece em um vídeo abusando de uma criança de 10 anos de idade na Vila Flamengo, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís.

DPCA tenta localizar idoso flagrado em vídeo abusando de criança em São José de Ribamar

DPCA tenta localizar idoso flagrado em vídeo abusando de criança em São José de Ribamar

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) após um mandado de prisão preventiva, quando Raimundo se apresentou na delegacia. Após a prisão, o idoso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Pedrinhas.

O vídeo do abuso foi feito por uma pessoa que preferiu não se identificar. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no último sábado (5) e parentes da vítima denunciaram o caso na DPCA.

Assista ao vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...