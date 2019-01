Ex-deputado que defende caça de animais silvestres vai comandar o Serviço Florestal Brasileiro

Valdir Colatto, novo presidente do Serviço Florestal Brasileiro Foto: Reprodução

Valdir Colatto criticou a escolha do general Franklimberg para a Funai e disse que ele havia sido exonerado por ser “onguista e petista”

SÃO PAULO – A ministra Tereza Cristina , da Agricultura , informou por uma rede social que o ex-deputado Valdir Colatto (MDB-SC) vai comandar o Serviço Florestal Brasileiro . Colatto é autor de um projeto de lei, apresentado em 2016, que libera a caça de animais silvestres no Brasil, mesmo dentro de unidades de conservação.

O projeto prevê ainda a criação de fazendas particulares de caça de animais silvestres e dá permissão a zoológicos para que vendam animais para criadouros particulares. O texto só exclui da caça animais domesticados e espécies em risco de extinção. O então deputado – ele não foi reeleito em 2018 – também incluiu no projeto permissão para comercialização de animais silvestres e retirada do porte de arma de fiscais ambientais. Integrante da bancada da bala, ele incluiu no texto flexibilização da posse de armas para proprietários rurais.

O projeto foi considerado retrocesso para a biodiversidade brasileira pela entidade ambientalista WWF-Brasil, que considerou ainda que o PL trazia risco para a natureza e para as pessoas.

Dono de fazendas em Tocantins e Rondônia, Colatto também apresentou projeto de lei descaracterizando como improbidade administrativa qualquer ato de apoio de agentes públicos a produtores rurais em demandas apresentadas por associações e cooperativas. O projeto está desde 2015 na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados.

Críticas ao presidente da Funai

Nesta terça-feira, Colatto usou sua página no Facebook para criticar a escolha do general Franklimberg Ribeiro de Freitas para a presidência da Funai. Segundo o ex-deputado, o militar havia sido exonerado da própria Funai no governo de Michel Temer a pedido da Frente Parlamentar Agropecuária “por ser onguista e petista”. “Começamos mal na Funai” , completou.

Ele ainda criticou a exoneração da diretora de Proteção Territorial da Funai , Azelene Inácio, a pedido do ministro da Justiça, Sergio Moro. A servidora é investigada pelo Ministério Público por conflito de interesse. “A diretora Azelene Inácio, exonerada pelo ministro Sérgio Moro, é a única indicada pela FPA que enfrentava o PT e as ONGs do deputado Nilton Tatto (líder da ONG ISA – Instituto Socioambiental)”, escreveu Colatto.

Fonte O Globo/Cleide Carvalho

