Operação contra garimpo ilegal de ouro no sul do Amazonas prende 5 pessoas, entre elas 2 militares

De acordo com o Instituto Chico Mendes, 50 garimpeiros foram identificados dentro da área de conservação, que teve cerca de 50km² devastados.

Agentes da Força Nacional de Segurança e do Instituto Chico Mendes estão fazendo uma operação no sul do Amazonas contra o garimpo ilegal de ouro.

Em cinco dias de operação, os fiscais encontraram acampamentos montados na Floresta Nacional de Urupadi, no Amazonas, para atividade de garimpo ilegal. Os barracos eram equipados com TV e internet. Foram apreendidas armas e munição. Ao todo, os agentes destruíram 34 acampamentos, além de máquinas.

“Encontramos vários maquinários, escavadeiras hidráulicas, pá carregadeira, quadriciclos para usar no transporte e na movimentação dos garimpeiros no interior da unidade e também muito combustível,”, diz Sidney Rodrigues, coordenador da operação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

As equipes identificaram 50 garimpeiros dentro da área de conservação. Cinco foram presos, entre eles um homem que se apresentou como militar do Exército.

A fiscalização também encontrou duas pistas clandestinas para aviões. De acordo com as investigações, o garimpo ilegal devastou uma área de aproximadamente 50km². Até agora, garimpeiros foram multados em R$ 3,6 milhões.

Agora, os agentes investigam se há a participação de empresários no esquema, usando empresas para lavar dinheiro do garimpo ilegal.

“A operação vai ocorrer durante todo ano aqui nessa unidade para combater a ilegalidade, tanto como crime de desmatamento, quanto a prática ilícita de crime ambiental e também a extração ilegal de minério”, afirma Rodrigues.

O Exército confirmou que dois militares foram presos nessa operação, e que o batalhão deles está tomando as providências necessárias.

