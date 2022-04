Polícia prende no Pará integrante de grupo suspeito de desviar R$ 4 milhões de instituição financeira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As investigações apontam que os criminosos instalaram um programa no sistema da empresa Poupex, conseguindo duas assinaturas de funcionários que eram necessárias para acessar a conta bancária da instituição.

A Polícia Civil prendeu temporariamente em Marabá, sudeste do Pará , nesta quinta-feira (7) um homem que seria integrante de um grupo suspeito de desviar R$ 4 milhões de instituição financeira. (As informações são do g1 Pará).

