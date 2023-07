Polícia prende pastor dentro de motel após prometer curar mulher com sabão; entenda o caso

Imagem ilustrativa do motel (Foto:Freepik).

O procedimento seria um banho com “sabão consagrado”. A jovem disse que foi fazer o ritual após o pastor ter tido uma suposta “visão”, confirmando seu diagnóstico de câncer

Um pastor de 45 anos foi preso, na segunda-feira (10), sob a acusação de violação sexual por meio de fraude. O pastor havia levado uma fiel de 23 anos e o filho dela, um bebê de colo, para um quarto de motel. O ritual com sabão e óleo, segundo o pastor, prometia curar mulher de câncer. O incidente aconteceu em Governador Valadares, em Minas Gerais.

O procedimento seria um banho com “sabão consagrado”. A mulher conseguiu fugir do quarto e ligou para o marido, assim que o pastor foi ao banheiro e o companheiro ligou para a Polícia Militar (PM). Questionada pelas autoridades, a jovem disse que foi fazer o ritual após o pastor ter tido uma suposta “visão”, confirmando seu diagnóstico de câncer.

A vítima contou, ainda, que no dia marcado, o suspeito dirigiu até o motel e explicou o procedimento. O suspeito garantiu que, para erradicar o câncer, era necessário aplicar um óleo consagrado e sabão em seu corpo. No entanto, antes de iniciar o “ritual de cura”, o suspeito decidiu tomar banho, dando à vítima a oportunidade de escapar do local.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deu detalhes acerca da Operação Escola Segura, deflagrada no último sábado (8)

PF deve ser acionada por fala de pastor contra Lula: ‘arrebentar a mandíbula’

Conforme o relato da vítima, inicialmente, o “ritual” seria realizado em um local conhecido como “monte”. No entanto,o religioso mudou o local, citando preocupações sobre o conforto do bebê.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/09:10:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...