Três pessoas são alvo de tentativa de homicídio e um homem é assassinado no meio da rua, em Altamira

(Foto:Reprodução) – Em menos de 24h, cidade paraense registra uma tentativa de homicídio e um homicídio com características de execução.

Vítima assassinada em ponto de táxi sofria ameaças e queria fugir de Altamira

O agricultor Ronildo dos Santos, 26 anos, foi alvejado a tiros em um ponto de táxi na tarde desta terça-feira (11), no bairro Buriti, em Altamira . É o segundo caso de homicídio registrado na cidade em menos de 24 horas.

O local do assassinato é uma área afastada do centro da cidade e de pouco movimento. A vítima aguardava para embarcar em um ônibus intermunicipal quando foi morta.

Até o momento não foram identificadas testemunhas que auxiliem nas investigações, porém, pessoas próximas ao agricultor relataram que ele sofria ameaças e que provavelmente ele estaria indo embora de Altamira. A motivação do crime ainda é investigada.

Uma perícia feita no local constatou que Ronildo foi vítima de pelo menos dez disparos, o que caracteriza execução.

Na madrugada desta terça-feira (11), outro caso de violência foi registrado na cidade, dessa vez no bairro Bela Vista. Um homem, ainda não identificado, fez disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam em um e deixou dois homens e uma mulher feridos. As vítimas foram levadas para a UPA.

No local, policiais encontraram as cápsulas da arma. A Polícia Civil apura o caso como tentativa de homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/09:19:48

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

