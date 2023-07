Polícia prende suspeito de matar brasileiro a tiros após elogiar cachorro nos EUA

Matheus Martines Gaidos foi assassinado nos Estados Unidos após elogiar um cachorro na rua (Foto:Reprodução).

Matheus Gaidos, de 27 anos, fazia a última entrega do dia quando foi assassinado

Na quinta-feira (6), as autoridades policiais dos Estados Unidos prenderam o suspeito de matar o brasileiro Matheus Gaidos, de 27 anos, que vivia como entregador de flores no país. O suposto criminoso é Eric Locelvira, que estava passeando com dois cães quando efetuou disparos no jovem após ele elogiar os animais.

Embora o crime tenha ocorrido em 21 de junho na cidade de Oakland, na Califórnia, Locelvira foi preso em Chicago. Segundo informações das autoridades, ele estava acompanhado por uma mulher no momento do ocorrido. Em um comunicado, a polícia de Oakland afirmou: “A mulher foi identificada e não é mais procurada”.

As investigações tiveram início alguns dias após o assassinato, contando com o auxílio de agentes federais. Para capturar o suspeito, a polícia chegou a oferecer uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 48 mil) por informações que ajudassem no caso.

A mãe da vítima, Isabel Martines, revelou em entrevista que Gaidos conversava com um amigo pelo celular enquanto fazia uma entrega. Na hora do crime, o amigo que estava na ligação ouviu o jovem elogiar os cachorros e, logo em seguida, uma movimentação repentina.

De acordo com as autoridades, Matheus foi conduzido ao hospital, no entanto, lamentavelmente, não conseguiu resistir aos ferimentos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/15:25:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...