Chefes de facção criminosa que extorquia empresários no PA são presos em SC e GO

Dois homens e uma mulher foram presos por suspeita de planejar roubos, tráfico de drogas e extorsão a empresários na região de Castanhal, no nordeste do Pará — Foto: Polícia Civil Pará

Dois homens e uma mulher foram presos em Joinville e Anápolis por suspeita de planejar roubos, tráfico de drogas e extorsão a empresários na região de Castanhal, no nordeste do Pará.

Dois homens suspeitos de serem chefes de uma organização criminosa de Castanhal, no nordeste do Pará, foram presos em Joinville, norte de Santa Catarina, e em Anápolis, em Goiás. Um mulher, que seria integrante do grupo, também foi detida.

As três pessoas foram presas preventivamente por suspeita de planejar roubos, tráfico de drogas e extorsão a empresários. As prisões foram divulgadas na quinta-feira (6) pela Polícia Civil do Pará.

Mesmo estando distantes de Castanhal, os presos articulavam os crimes, segundo o delegado Lucas Sadigursky, que participou da operação “Turrim”, para cumprir os mandados contra os suspeitos.

“Essa facção criminosa coagia comerciantes de Castanhal a realizar pagamentos mensais em dinheiro, sob ameaça de se tornarem vítimas de crimes patrimoniais”, informou o delegado.

A polícia orienta que empresários e comerciantes sempre registrem boletim de ocorrência em situações semelhantes a esses crimes.

Não foram revelados detalhes sobre os locais onde foram presos, há quanto tempo estariam nos estados e como será a transferência ao Pará.

Fonte: Por g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/16:24:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...