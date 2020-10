Polícia prende suspeito de tráfico de drogas após denúncia anônima em Jacareacanga

Material apreendido. Foto: Reprodução

Um homem identificado como Matheus Parintins da Silva, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar na tarde deste sábado (10), suspeito de tráfico de drogas no município de Jacareacanga.

Segundo informações, a prisão foi resultado de denúncia anônima que apontava a prática do crime de tráfico no bairro São Pedro. Diante disso, a polícia diligenciou até o local e, no trajeto, abordou o suspeito em via pública.

Com isso, em busca pessoal, foi encontrado e apreendido com ele um papelote de substância entorpecente análoga a Maconha e R$ 64 (sessenta e quatro) reais em espécie.

Indagado se havia mais material entorpecente, o suspeito afirmou que sim e referenciou o local como sendo sua residência. Lá, os policiais apreenderam:

– 54 (cinquenta e quatro) gramas de material entorpecente aparentando ser Maconha;

– R$ 1.540 (mil quinhentos e quarenta) reais em espécie;

– 1 Motocicleta Factor de cor preta;

– 1 (um) aparelho celular;

– 1 (uma) balança de precisão.

Diante da materialidade, o suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos e apresentados na delegacia de Jacareacanga.

