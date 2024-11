Polícia prende suspeitos de aplicar golpes contra idosos

Dois suspeitos foram presos e a Polícia trabalha para que os demais envolvidos no esquema sejam detidos. | (Foto: Divulgação/PCPA)

As investigações da Polícia Civil deram conta de que, pelo menos, sete idosos foram vítimas dos criminosos. Os estelionatários teriam realizado uma série de empréstimos fraudulentos no nome das vítimas.

Cometer estelionato é infração penal que pode resultar em reclusão de um a cinco anos e multa e consiste em obter vantagem ilícita sobre outra pessoa que pode causar prejuízo a terceiros.

Na manhã desta terça-feira (05) a Polícia Civil do Pará cumpriu dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra dois suspeitos de praticar golpes financeiros contra idosos.

A ação foi conduzida pela equipe da delegacia de Soure, no Marajó, com o apoio da Delegacia de São Brás, em Belém.

As investigações, que tiveram início após a denúncia das vítimas, identificaram que, ao menos, sete idosos foram vítimas dos criminosos.

“Os suspeitos teriam realizado uma série de empréstimos fraudulentos em nome das vítimas, desviando os valores para suas contas pessoais. Esses empréstimos estão sendo descontados diretamente das aposentadorias dos idosos, prejudicando sua subsistência”, explica o delegado de Soure Farley Lopes.

A equipe da delegacia de Soure, após reunir um vasto conjunto de provas, solicitou à Justiça a prisão preventiva dos envolvidos, assim como a busca e apreensão em suas residências. Os mandados foram cumpridos e ambos foram conduzidos à delegacia, onde passaram pelos procedimentos necessários e estão à disposição da Justiça.

“As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de fraude. É muito importante a denúncia e o cuidado com empréstimos e transações financeiras, especialmente entre os mais vulneráveis, como os idosos”, conclui o delegado.

Fonte: Agência Pará – Letícia Corrêa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/17:17:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...