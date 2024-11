Al-Hilal estuda rescisão de contrato unilateral de Neymar

Neymar durante aquecimento para jogo pela Liga dos Campeões da Ásia. | Foto: Reprodução/X (antigo Twitter) Al-Hilal

Clube saudita pode decidir pelo fim antecipado do vínculo com o craque brasileiro devido a questões médicas e financeiras, além de seu desejo de atuar novamente no Brasil.

Desde que chegou ao Al-Hilal em 2023, Neymar Jr. não teve a trajetória que muitos esperavam. O atacante brasileiro, marcado por lesões recorrentes, tem enfrentado dificuldades para se firmar em campo, e agora a equipe saudita considera uma rescisão de contrato em janeiro de 2025, bem antes do encerramento oficial do vínculo, previsto para julho do próximo ano. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade, da CNN Portugal, e aponta que o clube pretende avaliar as condições clínicas e físicas de Neymar antes de tomar uma decisão definitiva.

O Al-Hilal está em um dilema sobre como administrar a recuperação do camisa 10, que até agora participou de poucas partidas devido a uma série de lesões. Além das questões médicas, o clube irá pesar a conveniência de incluir Neymar na lista de jogadores da Liga Saudita, o que só seria possível no próximo período de transferências, em janeiro. Devido às regras locais, o Al-Hilal precisaria abrir mão de um dos oito jogadores estrangeiros acima de 21 anos para acomodá-lo no elenco.

Meses atrás, a saída do lateral Renan Lodi foi cogitada como uma solução para abrir espaço ao atacante brasileiro, mas o defensor ganhou destaque sob o comando do técnico Jorge Jesus e consolidou seu lugar na equipe. Outros estrangeiros no time incluem jogadores como o marroquino Bono e os portugueses João Cancelo e Rúben Neves, que completam a lista ao lado de astros como Koulibaly, Mitrovic e Malcom.

IMPACTO FINANCEIRO NA DECISÃO

A decisão de rescindir o contrato de Neymar envolve também um peso financeiro significativo. O Al-Hilal pagou 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 580 milhões) pelo atacante ao Paris Saint-Germain e desembolsa 160 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão) anuais para cobrir seu salário. No entanto, o retorno em campo tem sido limitado, com o brasileiro atuando em apenas sete partidas, nas quais marcou um gol e deu duas assistências.

Desde sua grave lesão no joelho em outubro de 2023, durante uma partida com a Seleção Brasileira contra o Uruguai, Neymar tem lutado para recuperar sua forma física. Ele retornou aos gramados no dia 21 de outubro, em um jogo da Liga dos Campeões Asiática, mas, recentemente, ao tentar uma nova volta, demonstrou desconforto muscular na coxa direita, fator esperado pela comissão médica devido ao longo período afastado dos campos.

VOLTA AO BRASIL OU REENCONTRO COM MESSI?

O Al-Hilal sabe que uma rescisão amigável também pode facilitar o retorno de Neymar ao futebol brasileiro, especialmente ao Santos, clube que o revelou e onde ele já expressou vontade de encerrar a carreira. Paralelamente, surgem rumores sobre uma possível ida de Neymar para o Inter Miami, onde poderia reencontrar seus antigos companheiros de Barcelona, Messi e Suárez, reeditando o famoso trio “MSN”. Essa possibilidade ganhou força depois que o craque comprou um terreno justamente em Miami, onde pretende construir uma mansão.

No entanto, a concretização de um reencontro nos Estados Unidos pode esbarrar no teto salarial da Major League Soccer (MLS). Para ingressar no Inter Miami, Neymar teria que aceitar uma redução significativa em seus vencimentos, pois as vagas de atletas com salário acima do limite já estão ocupadas por Messi, Sergio Busquets e Leonardo Campana.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/16:20:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...