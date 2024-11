Bruno Mars “toma latão”, anda de moto e tira foto com fãs

Bruno Mars passeou pelo centro de Belo Horizonte (MG) horas antes do seu último show da turnê brasileira | Foto: X @crfsmv

O cantor Bruno Mars decidiu aproveitar a tarde desta terça-feira (05) para conhecer os pontos turísticos de Belo Horizonte, em Minas Gerais, horas antes de seu último show da turnê brasileira.

Após ser flagrado em bares da região mais badalada da capital mineira e, até mesmo, se deliciando com torresmo, feijão tropeiro e queijo coalho com melaço de limão capeta (isso mesmo!), no último final de semana, Bruno Mars resolveu aproveitar a tarde desta terça-feira (05) conhecendo os pontos turísticos da cidade.

Horas antes do último show da turnê brasileira no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o cantor tomou cerveja em um bar raiz, tirou fotos com fãs e ainda andou de moto (sem capacete, o que é proibido) pelo tradicional bairro Cachoeirinha.

De chinelos, óculos estilo Juliet, um uniforme com as cores da seleção e um chapeuzinho verde com a bandeira do Brasil, ‘ Bruninho’, como é chamado pelos fãs brasileiros, pediu um latão de Brahma em portunhol e deu em troca uma nota de R$ 50. O cantor não quis o troco e ainda sentou na calçada para conversar com alguns moradores com a ajuda de um videomaker na tradução.

Ele também foi visto andando de carro com o teto solar aberto enquanto acenava para pedestres. A prefeitura de Belo Horizonte aproveitou o passeio do cantor e fez uma brincadeira: “Onde está Bruninho?”.

O órgão montou um mapa do município com vários rostos de Mars espalhados pelo desenho. A publicação no Instagram ainda destacou o estilo do artista, que já recebeu nome brasileiro e naturalidade mineira: Bruno Márcio, belo-horizontino.

Como pode o Bruno no Brasil ser a pessoa mais aleatória do mundo?Nunca imaginaria ver Bruno Mars em plena terça feira andando de moto, em um barzinho de esquina de BH tomando uma Brahma tudo isso vestido de "carteiro" e com uma kenner no pé Bruninho Márcio é do Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/mvlqKosO97 — Emi ᶜʳᶠ (@crfsmv) November 5, 2024

